РИАМО - 15 янв. Со среды в Москве и Подмосковье атмосферное давление после понижения начнет постепенно приходить в норму, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Циклон движется, поэтому давление у нас медленно падает, но не сильно. Если сейчас у нас 728 миллиметров ртутного столба, еще в течение дня оно может опуститься до 727 миллиметров. А дальше давление начнет расти. Уже завтра будет 732 миллиметра, в четверг 737 миллиметров ртутного столба», – сказал собеседник агентства.
Цыганков добавил, что к воскресенью атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.
Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможна метель, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.
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