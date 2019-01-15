РИАМО - 15 янв. Со среды в Москве и Подмосковье атмосферное давление после понижения начнет постепенно приходить в норму, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон движется, поэтому давление у нас медленно падает, но не сильно. Если сейчас у нас 728 миллиметров ртутного столба, еще в течение дня оно может опуститься до 727 миллиметров. А дальше давление начнет расти. Уже завтра будет 732 миллиметра, в четверг 737 миллиметров ртутного столба», – сказал собеседник агентства.

Цыганков добавил, что к воскресенью атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможна метель, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.