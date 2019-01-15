РИАМО – 15 янв. Гостиничный проезд в Москве перекрыли для движения автомобилистов в связи с подтоплением на Люблинско-Дмитровской линии метро, на участке пропускают только автобусы №24К и №677К, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Ранее для пассажиров запустили бесплатные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской» из-за временного закрытия трех станций «салатовой» ветки. Автобусы едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у станции метро «Верхние Лихоборы».

«По перекрытому Гостиничному проезду пропускают только маршруты городского транспорта 24К и 677К», – говорится в сообщении.

На личном авто необходимо ехать в объезд, подчеркивается в материале.

Около 7,5 тысяч пассажиров уже воспользовались бесплатными автобусами, запущенными от станции метро «Окружная» до станции «Петровско-Разумовская» из-за ЧП на «салатовой» ветке.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходят только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».