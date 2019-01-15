РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 янв. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковных Котельников на прошлой неделе поступило почти 270 вызовов, сообщается в группе ЕДДС в соцсети «ВКонтакте».

«С 7 по 14 января на номер «112» МКУ «ЕДДС Котельники» поступило 269 вызовов, 67 из них касались вызова скорой помощи, 23 – вызова полиции», – говорится в сообщении.

ГИБДД через ЕДДС вызывали четыре раза. В саму службу профильно поступило 94 звонка. Кроме того, было 58 справочных вызовов и 29 ложных, а также два хулиганских.