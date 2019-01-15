РИАМО - 15 янв. На железнодорожной станции «Акулово» Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) в Одинцовском районе Подмосковья произошел сход колесных пар локомотива с рельсов, происшествие не повлияло на график движения поездов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Четырнадцатого января 2019 года в 12:15 от оперативного дежурного МЖД в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о сходе с рельсов колесных пар локомотива на железнодорожной станции «Акулово». В результате происшествия железнодорожное полотно и линии электропередачи не повреждены», – говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет. Также сход не повлиял на движение пассажирских и грузовых электропоездов.

В 19:00 часть колесных пар локомотива поставлены на рельсы. Оставшуюся часть будут ставить в светлое время суток 15 января.