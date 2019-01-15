РИАМО – 15 янв. Около 7,5 тысяч пассажиров воспользовались бесплатными автобусами, запущенными от станции метро «Окружная» до станции «Петровско-Разумовская» из-за ЧП на «салатовой» ветке, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Маршрут КМ от «Селигерской» до «Петровско-Разумовской». На линии – 56 автобусов. Интервал – меньше 1 минуты. Перевезено – 7,5 тысяч пассажиров», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что ситуация на остановках нормальная.

«С потоком пассажиров полностью справляемся», – добавляется в аккаунте.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходят только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».