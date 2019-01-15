РИАМО - 15 янв. После восстановления движения на подтопленной Люблинско-Дмитровской линии московского метро первыми поедут служебные поезда с измерительным оборудованием, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходят только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».

«Завершение уборки воды и грунта. Скоро запустим движение. Первые поезда будут служебные – с измерительным оборудованием. Затем поедут пассажирские», - говорится в сообщении.

Для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской». Автобусы едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у станции метро «Верхние Лихоборы».

У временно закрытых станций дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро — они ориентируют людей на месте и подсказывают, как лучше проехать.