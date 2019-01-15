РИАМО - 15 янв. В личном кабинете на портале mos.ru появились специальные графические элементы – виджеты, благодаря которым пользователям станет проще отслеживать изменение статусов заявок по сервисам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Теперь каждый горожанин, зарегистрированный на mos.ru, может в один клик получить полезные для него электронные услуги. Они автоматически отобразятся на рабочем столе в виде специальных графических элементов – виджетов. Именно они будут видны пользователю самыми первыми во время работы с порталом. Благодаря виджетам станет проще отслеживать изменение статусов заявок по заказанным сервисам», – говорится в сообщении.

Например, пользователь в личном кабинете может сражу увидеть, что ребенок вышел из школы, штраф оплачен или пришло время вносить показания приборов учета воды и электричества.

«Обо всех обновлениях статуса сообщается автоматически в разделе «Заявки», интерфейс которого также стал более удобным. Пропустить и не заметить оповещения практически невозможно. Например, там можно узнать, изготовлено ли новое водительское удостоверение и готов ли охотничий билет», – отмечается в материале.

Для удобства москвичей на портале также появилось интерактивное руководство, которое подскажет, как пользоваться личным кабинетом. Полную версию инструкции можно найти в левом нижнем углу экрана, перейдя по ссылке «Как пользоваться личным кабинетом».

«Мы оптимизируем работу личного кабинета, чтобы ускорить и упростить доступ к электронным сервисам. Пользователь настраивает под себя виджеты востребованных услуг, чтобы видеть актуальную информацию, например, о платежах и штрафах. Москвичи могут получить подобранные под каждого новости и рекомендации сервисов», – отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Новая версия личного кабинета на портале mos.ru уже работает в полном режиме и прошла все тестовые испытания. По данным департамента информационных технологий, новыми возможностями личного кабинета пользуются ежедневно в среднем 90 тысяч пользователей. Большая часть из них – это люди в возрасте от 24 до 44 лет. Как правило, в личном кабинете они проверяют статус заявок по электронным сервисам, платежам и подпискам.

«При этом для тех, кто не хочет менять привычный вид своего личного кабинета на портале mos.ru, сохранена возможность пользоваться его старой версией. Для этого надо в левом нижнем углу экрана перейти по ссылке «Вернуться в старый личный кабинет», – отмечается в сообщении.

Личный кабинет – это персональный раздел на портале mos.ru, который позволяет пользователям получать оперативный доступ к городским электронным сервисам. Зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет может любой житель города, у которого есть электронная почта и мобильный телефон.