РИАМО – 14 янв. Спасатели нашли в одной из квартир дома на улице 1-й Вольской в Москве двух истощенных детей, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, передает в понедельник РЕН ТВ.

«По данным РЕН ТВ, дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС, также на месте находятся полицейские и работники органов опеки», – говорится в сообщении.

Пострадавшие – девочки двух и пяти лет. Кроме них, по некоторым данным, в семье еще двое детей. Обстоятельства выясняются.

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