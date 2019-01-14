РИАМО - 14 янв. Управление ФСИН России по Москве через суд добивается выселения из служебной квартиры экс-начальника СИЗО «Матросская тишина» Владимира Клочека, в настоящее время ведется разбирательство по гражданскому делу, сообщается на сайте ведомства.

В ряде СМИ появилась информации о якобы незаконном выселении из жилого помещения, расположенного по адресу: Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 5 пенсионера УИС Владимира Клочека, ранее проходившего службу в УФСИН России по Москве.

«В связи с этим считаем целесообразным сообщить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 103 ЖК РФ («Выселение граждан из специализированных жилых помещений» - ред.), в случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам», - говорится в сообщении.

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений.

«В связи с вышеизложенным ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве обратилось с исковым заявлением об устранении нарушений прав собственника Владимиром Клочеком. В настоящее время ведется разбирательство по гражданскому делу», - заключается в материале.