РИАМО - 14 янв. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» задержало партию колбасной продукции, поступившей из Казахстана в столицу, в частности, в ветеринарном сертификате не было информации о маркировке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В аэропорту «Шереметьево» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Москва-Карго» было приостановлено оформление партии готовой колбасной продукции весом 36,5 килограммов, поступившей из Республики Казахстан в сопровождении ветеринарного сертификата и авианакладной от 25 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что изготовитель продукции, указанный в ветеринарном сертификате, отличался от изготовителя, указанного на заводской упаковке груза. Кроме того, на маркировке заводской упаковки плохо читались дата изготовления, срок годности и вес. В ветеринарном сертификате отсутствовала информация о маркировке.

Груз задержали до выяснения всех обстоятельств.