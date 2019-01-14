РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 янв. Около ста взрослых и детей приняли участие Рождественском балу, который прошел в понедельник в усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница Дворца молодежи.

В 2019 году традиционный Рождественский бал посвятили поэту Александру Пушкину и одной из его муз – хозяйке усадьбы Аграфене Закревской, чьи портреты находятся в Каминном зале усадьбы.

«Подготовку к балу начали осенью 2018 года. В 2019 году Пушкину исполняется 220 лет, как и Закревской. В балу приняло участие около ста детей и взрослых. Они не только показали свое искусство в исполнении полонеза, польки и вальса, но и поучаствовали в мастер-классе по новым видам танцев», – сказала сотрудница.

По ее словам, подготовка к следующему Рождественскому балу начнется в сентябре 2019 года. В нем смогут принять участие все желающие. Торжество посвятят творчеству Евгения Баратынского, на балу будут знакомить с его произведениями.