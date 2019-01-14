РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 янв. Полицейские подмосковного Подольска отчитались перед жителями горокруга об итогах своей работы во втором полугодии 2018 года, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В территориальных подразделениях и домах культуры городского округа полицейские провели встречи с жителями и подвели итоги работы участковой службы за второе полугодие 2018 года.

«Сотрудники полиции рассказали о количестве совершенных и раскрытых правонарушений и преступлений на обслуживаемой территории, а также о профилактических мероприятиях, направленных на их предупреждение, выявление и раскрытие. Стражи порядка напомнили о государственных услугах, предоставляемых подразделениями УМВД, рассказали о видах мошенничества, встречающихся в округе», – говорится в сообщении.

После доклада все желающие смогли задать вопросы участковому уполномоченному полиции. На отчете присутствовал представитель Общественного совета при управлении МВД Максим Круглов. Он рассказал о работе совета и дал контакты, по которым можно уточнить график приема граждан.

В завершение встречи полицейские попросили жителей не забывать про бдительность. Присутствующие поблагодарили сотрудников полиции за службу.