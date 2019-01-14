РИАМО - 14 янв. За первые три рабочих дня нового года на территории Московской области выявили почти 850 нарушений жилищного законодательства, составлено 48 протоколов об административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«С 9 по 11 января 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 849 нарушений жилищного законодательства», – сообщил руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков.

По его словам, за этот период выдано 72 предписания об устранении нарушений и составлено 48 протоколов об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 14 штрафов на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в Дмитровском городском округе. К примеру, в отношении ООО «УК Синьково» заведено восемь административных дел за нарушение законодательства об энергосбережении.

В городском округе Мытищи те же нарушения, а также фиксировалось несоблюдение лицензионных требований.

«В течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние тепловых контуров и фасадов в 1042 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 11 домах», – уточняется в материале.

Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано в городских округах Мытищи (5) и Королев (4).

Кроме того, разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в шести домах Подмосковья.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.