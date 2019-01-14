РИАМО - 14 янв. Запуск пассажирского движения по новому участку Сокольнической линии метро в новой Москве от «Саларьево» до «Коммунарки» разгрузит Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку позволит существенно улучшить транспортное обслуживание (жителей – ред.) поселений Московский и Сосенское новой Москвы, сократив их затраты времени на поездку по городу на 20–25 минут, а также разгрузит крупные вылетные магистрали», – сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, с открытием нового участка «красной» линии метро разгрузятся Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

«Кроме того, это улучшит экологическую ситуацию в ТиНАО за счет снижения интенсивности движения наземного транспорта на крупных трассах», – добавил Хуснуллин.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций. В мае участок будет запущен для пассажиров. Кроме того, принято решение о продлении Сокольнической линии метро в ТиНАО еще на 2,6 километра. На этом участке появится дополнительная станция – «Потапово».

После открытия участка «Саларьево» – «Коммунарка» снизится нагрузка на действующие станции метро «Саларьево» (минус 14%), «Теплый стан» (минус 17%), «Рассказовка» (минус 17%), «Бунинская аллея» (минус 19%). Ожидается также снижение нагрузки в пиковые часы на Калужском шоссе на 8%, Киевском шоссе – на 7% и на юго-западном участке МКАД – на 9%.

Ежедневные поездки по городу для жителей новой Москвы сократятся до 1 часа в день.