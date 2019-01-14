РИАМО – 14 янв. Водители автопарка управления делами президента пожаловались в Кремль на отсутствие четкого порядка действий на платных парковках в Москве, сообщает в понедельник РБК.

«Профсоюз «Правозащита», в составе которого находятся водители ФГБУ «Автобаза №2», обслуживающего депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы связи, пожаловался в Кремль на то, что водители вынуждены сами оплачивать штрафы за нарушение правил парковки в центре Москвы, существенно возросшие в конце 2018 года», - отмечается в сообщении.

В обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского к начальнику транспортного управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП) говорится, что после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 рублей в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.

Также в обращении поясняется, что специфика работы водителей заключается в выполнении поставленных пассажирами задач и реализации «государственного задания по перевозкам вышеуказанных лиц».

«Зачастую перемещение пассажиров с последующим их ожиданием происходит в зоне платных парковок», — отмечается в документе.

Профсоюз просит Тюкова разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта на платных парковках Москвы.

В середине декабря парковка в центре столицы подорожала – максимальный тариф теперь составляет 380 рублей в час. Время бесплатной стоянки при этом снизили с 15 до пяти минут. Штраф за неоплату парковки в конце декабря вырос в два раза – с 2,5 до 5 тысяч рублей.