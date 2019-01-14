РИАМО - 14 янв. В Северо-Западном административном округе столицы летом 2019 года планируют открыть храмовый комплекс в честь святого великомученика Димитрия Солунского, храм рассчитан на 500 прихожан, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Храмовый комплекс полностью построен, работы по главному храму завершены, в ближайшее время приход приступит к благоукрашению храма. Завершается внутренняя отделка приходского дома», – отмечается в сообщении.

Храмовый комплекс будет представлять собой духовно-просветительский центр для всего района, в котором кроме приходской школы будет открыт детский сад, организованы кружки и секции для детей, разбит сквер с фонтаном на месте снесенных старых гаражей.

Храм расположен по улице Берзарина, напротив владения 15. Здание возводится по индивидуальному проекту и представляет архитектурный синтез новгородской и звенигородской школ зодчества в сочетании с модерном.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, храм в честь Димитрия Солунского является одной из самых величественных строящихся церквей столицы, рассчитан на 500 прихожан.

«В эксплуатацию храмовый комплекс планируется сдать в июне 2019 года, тогда же пройдет освящение храма», – уточняется в материале.

Храм однокупольный, трехапсидный, рядом с ним на территории располагается двухэтажный дом-причта с хозяйственным блоком. Территория храмового комплекса – почти 2,8 тысячи квадратных метров.

Как отметил советник мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, богослужения в храме проходят регулярно с августа прошлого года.

После строительных работ здесь благоустроят прилегающие к храму территории, высадят деревья и кустарники, проложат подъездные пути и поставят декоративные сооружения.

«Программа-200» по строительству православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы.

Программа строительства православных храмов демонстрирует не только потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.

Вместе со строительством новых храмов программа предполагает работы по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.