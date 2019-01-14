РИАМО - 14 янв. Власти Москвы согласовали шествие и возложение цветов в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, акция пройдет в центре столицы 19 января, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Согласовали шествие и возложение цветов в память о Маркелове и Бабуровой», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мероприятие пройдет 19 января в центре Москвы.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты неонацистами 19 января 2009 года в центре столицы. Одного из лидеров группировки, причастной к этому убийству, приговорили к пожизненному заключению.