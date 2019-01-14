РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 янв. Спортсменка из Подольска в составе сборной Московской области вышла в финал первенства России по волейболу, сообщает председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергей Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

C 6 по 12 января 2019 года в Туле проходил полуфинальный турнир первенства России по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения. Сборная Московской области одержала три победы, обыграв команды из Санкт-Петербурга, Удмуртии и Тульской области. Это позволило ей занять третье место и выйти в финал первенства.



«Приятно отметить, что в составе команды честь нашей области защищает представительница городского округа Подольск Анна Макарова. Поздравляем сборную Московской области и желаем удачного выступления в финале!» – сказал Сабинин.

Заключительный этап первенства России по волейболу пройдет с 20 по 31 марта в городе Анапа.