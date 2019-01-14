РИАМО - 14 янв. Подмосковная экспедиция Института археологии РАН обнаружила некрополь в Истре, датируемый 2600-2500 годами до нашей эры, погребения принадлежат носителям фатьяновской культуры – первым скотоводам и земледельцам на Русской равнине, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Некрополь был обнаружен в городском округе Истра Подмосковья во время археологического исследования территории под строительство Международной школы Wunderpark при финансировании предпринимателя Алексея Мордашова», – уточняется в материале.

В последний раз подобный некрополь был найден на территории Подмосковья четверть века назад. Обнаружение нового памятника представляет собой значимое событие в мире отечественной археологии. Фатьяновские комплексы в Подмосковье являются самыми древними памятники эпохи бронзы в этом регионе. Они – ровесники пирамид Хеопса в Древнем Египте или золотоносных царских гробниц Ура в Древней Месопотамии.

Появление фатьяновского могильника на Истре связано с перемещениями носителей культур боевых топоров с территории Северной и Центральной Европы в лесную зону Восточной Европы, которые привели к включению этой территории в глобальный европейский мир боевых топоров и шнуровой керамики. Новая находка, возможно, прольет свет на генезис этой культуры, пути их миграции и их роли в формировании восточноевропейских племен.

Раскопки только начались, но в некрополе уже найдены артефакты из камня, отличающиеся прекрасной сохранностью и великолепным качеством исполнения: длиннообушковый боевой топор, ритуальный топор-клин, наконечники дротиков и лезвие ножа, керамические погребальные сосуды.