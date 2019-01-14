РИАМО - 14 янв. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране появится единый экологический оператор, пишет в понедельник Газета.ru.

Соответствующий указ о создании «Российского экологического оператора» опубликован на официальном портале правовой информации.

«Новая компания станет единым российским мусорным оператором. <…> В документе говорится, что новая компания будет находиться в Москве», – говорится в сообщении.

«Российский экологический оператор» необходим для того, чтобы обеспечить выполнение российского законодательства в области твердых коммунальных отходов. Также компания будет способствовать росту инвестиций в этой сфере и реализации национального проекта «Экология».

С 1 января по всей стране в рамках «мусорной реформы» начали работать региональные операторы по раздельному сбору отходов. В столице сейчас готовят проект постановления правительства Москвы «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Москвы».