РИАМО - 15 янв. Очередное судебное заседание по делу так называемого ивантеевского стрелка пройдет в Подмосковье во вторник.

Следующее заседание в Ивантеевском суде по уголовному делу «ивантеевского стрелка» запланировано на 15 января 2019 года в 10:00. Планируется допрос подсудимого.

Пятого сентября 2017 года в школе №1 подмосковной Ивантеевки учащийся разбросал в классе дымовые шашки и произвел выстрел из пневматического оружия. Подросток, вооруженный также отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет. В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна.

Ранее суд продлил арест школьника до 16 мая 2019 года. Рассмотрение дела в отношении подростка проходит в закрытом режиме, поскольку подсудимый еще не достиг совершеннолетия.