РИАМО – 14 янв. Премьер-министр Дмитрий Медведев уверен, что длинные новогодние праздники в январе в России вредят экономике, передает РИА Новости.

«Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», – сказал Медведев на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

Он также поздравил гостей церемонии с праздниками.

«И, хотя сегодня старый Новый год и, казалось бы, все уже закончилось, но для вас это точно не закончилось, потому что вчера был ваш профессиональный праздник, ну а сегодня вручались эти премии», – добавил премьер-министр.

Согласно постановлению правительства, в эти новогодние праздники россияне отдыхали с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также продолжительный отдых ждет на майские праздники – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.