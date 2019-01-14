РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 янв. Лишение свободы сроком до 15 лет грозит мужчине, обвиняемому в убийстве сотрудника полиции из Тверской области в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Олег Байниязов.

Девятого января 2019 года с 01:00 до 05:30 обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с сотрудником полиции и другими лицами в квартире по адресу: микрорайон Кузнечики, улица Академика Доллежаля, дом №16. У мужчин возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область шеи, от которых тот скончался на месте происшествия до приезда скорой.

«Обвиняемому грозит наказание согласно уголовному кодексу Российской Федерации только в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления, а также установления дополнительных свидетелей преступления», – сказал Байниязов.

Потерпевший состоял в должности старшего дознавателя Весьегонского отдела полиции МО МВД России «Краснохолмский» по Тверской области и находился в очередном отпуске.

По факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Девятого января 2019 года в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Подольска задержали гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления. Свою вину он признал частично.

Одиннадцатого января 2019 года Подольский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.