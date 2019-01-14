РИАМО - 14 янв. На юго-востоке столицы двое неизвестных напали на мужа с женой, они распылили газ из баллончика в лицо женщине и похитили у нее сумку с документами, банковскими картами, телефоном и деньгами, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о разбое поступило по адресу: Рязанский проспект, дом 73. С заявлением обратился пострадавший – безработный мужчина 1964 года рождения.

«Установлено, что 13 января в 01:05 по указанному адресу двое неизвестных брызнули из баллончика с неустановленной жидкостью в лицо заявителю и его жене 1966 года рождения, после чего у последней открыто похитили сумку, в которой находились личные документы, телефон сотовой связи, банковские карты, 5,5 тысяч рублей, затем скрылись», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 21,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».