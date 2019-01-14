РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Школьники подмосковной Балашихи до 1 февраля включительно смогут подать заявление на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила начальник управления по образованию городского округа Балашиха Александра Зубова на своей странице в соцсети Facebook.

«Заявление на участие в ЕГЭ подаются до 1 февраля 2019 года включительно. Выпускники текущего года подают заявления в своих школах, выпускники прошлых лет и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, – в управлении по образованию Балашихи», - написала Зубова.

Она добавила, что управление по образованию находится по адресу: улица Советская, дом 7/15. Также жители могут задать вопросы, касающиеся ЕГЭ, по телефонам горячей линии: 8(495)521-21-09, 8(929)993-59-03.