РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Сотрудники пожарной охраны потушили возгорание в бытовке на улице Барамзиной в Подольске, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сообщение о пожаре в бытовке на улице Барамзиной, 14 поступило 14 января в 14:43. Бытовку использовали рабочие для переодевания. По предварительной версии, возгорание произошло из-за слабой проводки. Пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, для тушения привлекли три единицы техники и 11 человек.