РИАМО - 14 янв. В подмосковном Ногинске на улице Рабочей спасатели потушили открытое горение в цехе на площади 400 квадратных метров, в ликвидации возгорания участвовали 33 человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар произошел по адресу: Московская область, городской округ Богородский, город Ногинск, улица Рабочая, дом 2. Сообщение об инциденте поступило в понедельник в 14:30. В 14:45 объявлен повышенный ранг пожара №2. В 15:05 отменен повышенный ранг пожара №2.

«В 16:35 локализация на площади 400 квадратных метров. В 17:25 ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Для ликвидации возгорания задействовали 18 единиц техники, 59 человек, в том числе от МЧС – девять единиц техники, 33 человека.