РИАМО – 14 янв. Популярная певица Светлана Лобода прокомментировала инцидент, который случился в московском аэропорту «Шереметьево», по мнению артистки, сотрудники воздушной гавани должны качественно выполнять свои обязанности, певица намерена выслать в адрес компании официальную претензию, сообщает издание Super.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Лобода устроила скандал в московском аэропорту «Шереметьево» из-за того, что сотрудники воздушной гавани не доставили ее в VIP-зал.

«У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги VIP-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, премьера которого в конце недели состоится в «Крокус сити холл», я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств», – сказала Лобода.

По данным издания, артистка готовит официальную претензию в адрес аэропорта. Она требует объяснений, на каком основании не были выполнены оплаченные ей услуги по VIP -встрече в терминале D «Шереметьево».

Видео скандала Светланы Лободы в московском аэропорту>>