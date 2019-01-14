РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 янв. В понедельник на уборку дорожной сети в подмосковных Люберцах вышли 73 единицы снегоуборочной техники, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации горокруга.

«Семьдесят три единицы спецтехники работают сегодня (14 января - ред.) на дорожной сети в городском округе Люберцы в связи со снегопадом. Проводится механическая очистка и обработка противогололедными материалами автомобильных дорог, тротуаров», – говорится в сообщении.

Порядка 64 рабочих задействованы в уборке и очистке тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта.

Снегоуборочные работы проводятся по улицам Комсомольская, Шоссейная, Кирова, Юбилейная, Красноармейская, Волховский проезд, Колхозная, Новая, Калинина, 1-й поселковый переулок, Центральный проезд, Электрификации, Мира, Панковский проезд, Котельнический проезд, Котельническая, Строителей, Южная, Больничный проезд, Инициативная, Митрофанова, Комсомольский проспект, проспект Гагарина, 8 Марта, Лениногорская, Михельсона, Коммунистическая, Урицкого, Шевлякова, Побратимов, Красногорская, Попова, проезд Воинов-Интернационалистов.

«Также проведены снегоуборочные работы в поселках Томилино, Октябрьский, Красково и Малаховка городского округа Люберцы», – заключается в материале.