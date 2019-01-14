РИАМО - 14 янв. В Москве реставрируют Северный речной вокзал, предполагается, что работы завершатся в 2020 году, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Северный речной вокзал – знаковый объект, шедевр советской архитектуры, реставрация в 2019-м и, наверное, в 2020 году, учитывая крайне тяжелое физическое состояние объекта. Сейчас завершаются работы, связанные с конструктивом», – сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в своем Twitter-аккаунте, что здание восстанавливают по архивным материалам.

Северный речной вокзал в столице является важным транспортным узлом, а также одним из символов столицы. Северный речной вокзал расположен в Левобережном районе Северного административного округа Москвы, на берегу Химкинского водохранилища.