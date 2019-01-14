РИАМО – 14 янв. Российская авиакомпания «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 15 января из-за забастовки персонала служб авиационной безопасности в воздушной гавани Франкфурта, сообщается на официальном сайте компании.

Изменения затронут рейсы, следующие в московский аэропорт «Шереметьево» и во Франкфурт.

«Пассажиры оповещаются через call-центр и будут отправлены последующими рейсами из аэропорта Франкфурта-на-Майне и из других аэропортов Германии сети маршрутов ПАО «Аэрофлот»», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что прибывшим на рейсы пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Дополнительную информацию граждане смогут получить по номерам: 8(495)223-55-55 (Москва), 8(800)444-55-55 (звонок по России бесплатный).