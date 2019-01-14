РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 янв. В подмосковном Подольске задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении проникающей колото-резаной раны знакомому во время совместного распития алкоголя, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемый совершил преступление в результате ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков.

«В Подольске из комнаты на улице Чистова бригадой скорой помощи с проникающей колото-резаной раной в Подольскую городскую больницу доставили мужчину 1989 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий отделом уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1992 года рождения», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».