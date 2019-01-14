РИАМО - 14 янв. В текущем году в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в Рузском городском округе планируется отремонтировать 153 подъезда многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По словам заместителя главы Рузского городского округа Алексея Казакова, по мере необходимости в подъездах заменят напольную плитку на первых этажах, установят новые почтовые ящики, отремонтируют входы, стены, потолки», – говорится в сообщении.

Казаков отметил, что всего на эти цели планируется направить более 12 миллионов рублей – средства областного и местного бюджетов, а также управляющих компаний округа.