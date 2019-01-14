РИАМО - 14 янв. В Москве во время крещенских купаний оборудуют 14 купелей и 71 майна будут действовать на 62 площадках, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Традиционные проруби будут организованы во всех округах столицы. Предположительно, в крещенских купаниях примут участие порядка 160 тысяч москвичей и гостей города.

«Наибольшее их количество – 20 мест, 13 прорубей, 10 купелей – в самом большом округе Москвы, Троицком и Новомосковском. Второй по количеству организованных купелей и прорубей – Северо-Западный административный округ. На всех площадках для комфорта купающихся будут установлены шатры и организована работа тепловых пушек», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, в местах купаний в случае отсутствия необходимой инфраструктуры также будут раздавать чай и горячее питание, на некоторых площадках будут развернуты полевые кухни.

«У каждой иордани будут дежурить бригады скорой помощи, сотрудники МВД и ГУ МЧС России по городу Москве. Помощь в организации купаний окажет Московский городской штаб народной дружины – около 4 тысяч народных дружинников выйдут на дежурство в помощь более 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и более 800 спасателям», – подчеркивается в материале.

Также на территории столичных храмов будут дежурить наряды полиции, Росгвардии и сотрудники частных охранных организаций.

«Дно водоемов до начала купаний будет обследовано сотрудниками ГУ МЧС России по Москве совместно с департаментом ГОЧСиПБ. В местах проведения обряда будет организовано патрулирование водных объектов в целях выявления и пресечения несанкционированного купания», – перечисляется в сообщении.

Кроме того, у храмов во время проведения освящения воды традиционно будут обеспечивать порядок и безопасность сотрудники Росгвардии, МВД, народной дружины.

В ночь с 18 на 19 января православные люди традиционно отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелями освящения воды и искупаться в проруби.

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