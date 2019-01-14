РИАМО - 14 янв. Реставрацию дома Наркомфина в центре Москвы завершат к лету 2019 года, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Наркомфин очень знаковый для города объект. В разгаре реставрационные работы. Планируется, что к лету 2019 года объект будет полностью завершен. Зданию вернется его сохраненная историческая функция, исторический облик будет полностью сохранен», – сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он рассказал, что прачечную Наркомфина также отреставрируют в 2019 году.

Дом работников Народного комиссариата финансов (Наркомфина) СССР был построен архитекторами Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1928–1930 годах. Это был уникальный для своего времени эксперимент: здесь использовались самые новаторские материалы и идеи, к примеру, каркас из монолитного железобетона, разработанные совместно с профессором школы Баухаус Хиннерком Шепером цветовые схемы окрашивания внутренних помещений дома. Также здесь применялись такие решения, как открытый первый этаж, квартиры-ячейки, идеи инсоляции помещений и многое другое.