РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Каток на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи закрыт и вновь начнет работать 18 января, сообщила «РИАМО в Балашихе» администратор спорткомплекса.

«Наш каток временно закрыт по техническим причинам. Ориентировочное открытие – в пятницу, 18 января, в 15:00», – сказала администратор.

Она добавила, что обычно работники обновляют каток ежедневно в ночное время, однако из-за сильных ночных снегопадов залить лед не представлялось возможным, поэтому каток временно пришлось закрыть. Однако, совсем скоро он вновь откроется для посетителей спорткомплекса.

Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:00.

Стоимость посещения катка для детей до шести лет – 30 рублей, от 6 до 16 лет – 100 рублей, для взрослых – 150 рублей. Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.