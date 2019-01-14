РИАМО - 14 янв. Министерство культуры России провело полную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова, в ходе которой выявились нарушения, в частности, при осуществлении крупных сделок, сообщает в понедельник ТАСС.

Предполагается, что до 21 января все нарушения устранят, руководство театра должно отчитаться о результатах.

«Минкультуры России в октябре–ноябре 2018 года была проведена комплексная проверка деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова» за 2016–2017 годы, 9 месяцев 2018 года», – говорится в сообщении.

В итоге проверка выявила нарушения законодательства РФ при осуществлении крупных сделок, расходовании средств на оплату труда, ремонтных работах, в использовании федеральной собственности.

Ответственный за устранения нарушений – директор театра Сергей Женовач. Он должен будет отчитаться о принятых мерах до 21 января 2019 года.

Художественным руководителем МХТ имени Чехова Сергея Женовача назначили в марте 2018 года, после смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Также Женовач возглавляет Студию театрального искусства.