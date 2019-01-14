РИАМО - 14 янв. В Москве из окна общежития МГТУ имени Баумана выпал студент, который выступал за волейбольную команду университета, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

«Вчера вечером (13 января – ред.) из окна общежития выпал парень. У него в комнате сотрудники правопорядка нашли предсмертную записку», – сказал собеседник агентства.

На странице университета в одной из социальных сетей подтверждается сообщение о гибели студента.

«Вчера не стало Никиты Марченко. Одного из нас. Надежного друга, верного товарища и просто хорошего человека. Ему было 23 года», – отмечается в сообщении.

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