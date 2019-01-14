РИАМО - 14 янв. Инвесторы стали чаще реставрировать здания в Москве, в 2018 году работы провели за счет частных средств на 90 объектах, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Если у нас реставрация 215 объектов завершена в 2018 году, то как минимум 90 - это объекты, отреставрированные за деньги частных инвесторов. В этой связи очень радостно, что программа «Рубль за квадратный метр», введенная порядка 7 лет назад, здорово работает. Город получает отреставрированные объекты, а инвестор - возможность использовать их по льготной ставке арендной платы», - сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он подчеркнул, что все чаще в число объектов культурного наследия включают не только здания в центре города.

«Ценные объекты, подлежащие государственной охране, выявляются не только в центре, но и в других районах. Например, в перечень выявленных объектов включено интересное здание - промышленный объект на юго-востоке Москвы, начало XX века, местная архитектурная доминанта. Или, например, тоже промышленный объект - электрическая подстанция на 2-й Миусской улице», - сказал Емельянов.