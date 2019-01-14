РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 янв. Более 1,5 тысяч человек посетили рождественскую ярмарку в микрорайоне Львовский Подольска, которая проходила с 7 по 13 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В городском округе Подольск с 7 по 13 января 2019 года в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, дом №10 прошла тематическая ярмарка «Рождественская», которую посетило более 1,5 тысяч жителей города. На ярмарке были представлены в широком ассортименте продукты питания и товары народного потребления, сувенирная продукция, праздничные аксессуары и наряды, подарочная продукция, деликатесы и сладости к праздничному столу и многое другое», – говорится в сообщении.

На ярмарке продавали продукцию из личных подсобных хозяйств Московской, Ивановской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Мурманской, Владимирской и других областей. Посетители ярмарки смогли приобрести высококачественную продукцию.

На ярмарке можно было принять участие в викторинах, конкурсах и народных гуляниях. Музыкальное сопровождение и веселые ведущие создавали праздничное настроение. Мастера-чеканщики провели мастер-классы для всех желающих.