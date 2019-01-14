РИАМО - 14 янв. За минувший год в ходе надзорных мероприятий инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области выявил 11807 нарушений на региональных объектах капстроительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Своевременно были устранены застройщиками 9084 нарушения. Остальные находятся на контроле ведомства, в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Он уточнил, что около 77% нарушений было связано со строительными нормами и правилами по организации работ, содержанию строительных площадок и качеству производства работ.
«В 2018 году инспекторами Главного управления государственного строительного надзора Московской области проведено 8680 проверок на объектах капстроительства, из них: 5496 плановых проверок, 3184 внеплановых, в том числе по исполнению ранее выданных предписаний, обращениям граждан и запросам прокуратуры», – подчеркнул Гарибян.
По его словам, значительная часть нарушений устраняется в установленные сроки, что подтверждают повторные проверки.
«За несвоевременное устранение нарушений применяются меры административного воздействия», – дополнил Гарибян.
Кроме того, он заявил, что по всем фактам выявленных нарушений на строительных площадках оформлено 1539 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму штрафов свыше 154 миллиона рублей.
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