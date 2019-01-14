РИАМО - 14 янв. В тройку лидеров рейтинга музеев, которые приняли больше всего посетителей в новогодние каникулы, вошли Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея и Владимиро-Суздальский музей-заповедник, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

За новогодние каникулы – с 30 декабря по 8 января – федеральные музеи посетили около 860 тысяч человек.

«Самыми популярными стали Музеи Московского Кремля и Третьяковская галерея, которые приняли по 85 тысяч посетителей, Владимиро-Суздальский музей заповедник занял третье место. Его посетили почти 61 тысяча гостей. Около 47 тысяч россиян и иностранных туристов побывали в Государственном историческом музее, а Государственный Эрмитаж занял пятую строчку с 45 тысячами», – отмечается в сообщении.

Шестым по популярности стал Новгородский музей-заповедник с 44 тысячами гостей. Более чем по 40 тысяч посетителей приняли Русский музей. Музей-заповедник «Царское Село» и Пушкинский музей. Замыкает топ-10 Тульский музей оружия – здесь побывали 36 тысяч человек.

Пик активности ценителей музейных коллекций пришелся на 4 и 5 января нового года.