РИАМО - 14 янв. За первые 10 дней нового года из центра и с севера столицы вывезли 60 тонн раздельно собранных отходов, которые направили на переработку, что в два раза больше показателей прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы оператора по вывозу и утилизации мусора «ЭкоЛайн».

«Официальный оператор по вывозу и утилизации отходов «ЭкоЛайн» в первые 10 дней этого года вывез более 7 тысяч тонн отходов из двух крупных округов Москвы – ЦАО и САО. Из них - 60 тонн раздельно собранных отходов, которые уже отправлены на переработку», — говорится в сообщении.

Наибольший объем в новогоднем вторсырье заняло стекло, на втором месте находятся бумага и ПЭТ — это 35, 25 и 23% соответственно. Оператор принимает на переработку шесть видов отходов: ПЭТ, стекло, бумага, пластик, тетрапак, металл. Всего на переработку компания передает 19 фракций вторсырья.

«Работа в новогодние каникулы проходила в штатном режиме. В конце декабря прошлого года в Центральном административном округе Москвы в местах массовых гуляний людей оператор принял усиленные меры: были установлены дополнительно 600 контейнеров ТБО и 30 бункеров КГМ, а на линиях работала дополнительная техника. Почти за десять дней каникул 2019 года «ЭкоЛайн» вывез 7636 тонн отходов, в том числе более 2 тысяч тонн крупно-габаритного мусора», — добавляется в сообщении.

Директор по связям с общественностью ГК «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова отметила, что, по сравнению с прошлым годом, сбор вторсырья вырос в два раза.

«В первую очередь мы связываем его (рост - ред.) с активным внедрением программы компании по развитию РСО в наших округах: занимаемся пропагандой раздельного сбора отходов среди населения, ставим дополнительные сетки по запросу жителей, причем совершенно бесплатно», — уточнила Вишнякова.

В 2018 году оператор в двух обслуживаемых округах установил дополнительно 60 сеток РСО. Всего же в ЦАО и САО установлено 460 сеток РСО.