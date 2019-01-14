РИАМО - 14 янв. Московский Планетарий открыл продажу абонементов на цикл лекций для школьников «Звездные уроки», содержание занятий дополняет утвержденную школьную программу по естественным наукам, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Астрономия была возвращена в школы с сентября 2017 года. Расширение собственных знаний по астрономии поможет школьникам побеждать в тематических олимпиадах, которые проводятся как в России, так и за рубежом.

«Одной из основных задач Московского Планетария была и остается образование подрастающего поколения, формирование научной картины мира и обучение дополнительным к школьной программе знаниям», – сказала научный директор Фаина Рублева.

Она пояснила, что в Московском Планетарии уже успешно действуют два курса – это Театр Увлекательной Науки «В гостях у Звездочета», рассчитанный на детей 5-8 лет, и Астрономические кружки для школьников от 11 лет и старше.

«Лекторий «Звездные уроки» дополняет и расширяет нашу программу. Лекторий для школьников включает несколько циклов, в каждом по три тематические лекции: «Юный астроном» – для учащихся 3-4 классов; «Мир Урании» – для учащихся 5-6 классов; «Миры Солнечной системы» – для учащихся 7-8 классов; «Мир звезд» – для учащихся 9-10 классов», – перечислила Рублева.

Она подчеркнула, что абонементы дают право на посещение трех лекций одного цикла.

«Ближайшие занятия начнутся в феврале. По окончанию курса слушателям выдается сертификат», – заключила Рублева.