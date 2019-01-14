РИАМО - 14 янв. Более 80 тысяч будущих первоклассников уже зачислили в московские школы спустя один месяц после открытия записи, данный показатель превышает 70% от ожидаемого в 2019 году числа первоклашек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

«Прием детей в первые классы московских образовательных организаций начался раньше, чем в остальных российских школах – в середине декабря 2018 года. За это время более 80 тысяч детей уже зачислены в первые классы, в том числе около 68 тысяч переводом из дошкольных групп. Родители остальных ребят предпочли подать электронное заявление на портал мэра Москвы», – отмечается в сообщении.

Всего, по подсчетам департамента образования и науки Москвы, ожидается, что осенью 2019 года в первые классы столичных школ пойдут около 109 тысяч дошколят. По сравнению с другими регионами московские семьи не испытывают каких-либо затруднений при зачислении детей в первые классы: основная часть воспитанников дошкольных групп автоматически переходит в первый класс своей же школы. А те семьи, которые хотят выбрать другую образовательную организацию или чей ребенок не получал дошкольное образование, для записи в первый класс могут заполнить электронное заявление на портале мэра Москвы.

«В Москве традиционно уделяется большое внимание обеспечению массового качественного образования, предпрофессиональному обучению школьников, развитию талантов и навыков каждого ребенка. Все эти направления реализуются в образовательных организациях в каждом районе города и удовлетворят любые потребности московской семьи. Поэтому в первую очередь родителям стоит выбирать школу в шаговой доступности от дома, тем более что правительство Москвы гарантирует зачисление ребенка в первый класс в школу по закрепленной территории», – пояснил директор школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов.