РИАМО - 14 янв. Капитальный ремонт реабилитационного центра «Детство», расположенного в Ленинском районе на территории поселка санатория «Горки Ленинские», пройдет за счет средств федерального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта реабилитационного центра «Детство». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

Реабилитационный центр «Детство» Минздрава РФ оказывает помощь маленьким пациентам, страдающим детским церебральным параличом и другими заболеваниями нервной системы. Также здесь разрабатываются и внедряются новые методы реабилитации детей с использованием современного медицинского оборудования, соответствующего мировым стандартам.

Высококвалифицированные специалисты в области неврологии, педиатрии и психиатрии лечат пациентов как в условиях стационара, так и амбулаторно. До конца 2018 года реабилитационный центр окажет высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 920 детям.

Два корпуса «Детства» находятся в Ленинском районе Московской области на территории поселка санатория «Горки Ленинские». В первом здании центра работает стационар, а во втором, имеющем необычную круглую форму, размещено амбулаторно-поликлиническое отделение с дневным стационаром. В этом трехэтажном здании 1987 года постройки площадью 3867,2 квадратных метров пройдет капитальный ремонт.

Работы пройдут на втором этаже корпуса, где расположены актовый зал, рабочие кабинеты административного персонала, бытовые и технические помещения. Здесь будут отштукатурены и окрашены стены, заменены напольные покрытия и смонтированы подвесные потолки. Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.