В 2019 году Подмосковье организовали более 200 мест для крещенских купаний. Все они оборудованы осветительными приборами, кабинками для переодевания, настилами, обогревом и удобными спусками в воду. В ночь на Крещение возле них будут дежурить спасатели и медики. Несмотря на прогнозируемый легкий мороз и небольшую метель, многие жители Подмосковья, по традиции, примут участие в крещенских купаниях. О том, как подготовить организм для омовения в ледяной купели и какие для этого существуют противопоказания, смотрите в инфографике РИАМО.

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