РИАМО - 14 янв. В Москве планируют задействовать беспилотники для патрулирования несанкционированных мест для проведения крещенских купаний, сообщил журналистам в понедельник начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

«Беспилотники будут фактически выявлять несанкционированные места купаний», – сказал Ежов.

Он отметил, что на местах для проведения купания разместят водолазное оборудование. В непосредственной близости к участкам будут дежурить водолазы.

«Также будут задействованы суда на воздушной подушке», – подчеркнул Ежов.

В ночь с 18 на 19 января православные люди традиционно отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелями освящения воды и искупаться в проруби.

Для обряда купания в Москве подготовили 60 мест, будут оборудованы 63 проруби. За безопасностью в период крещенских купаний в столице будут следить около 2,4 тысячи человек, также задействуют 21 спасательное судно и 163 единицы автотранспорта и спецтехники.