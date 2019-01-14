РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 янв. Профилактический рейд по проверке транспортных средств, перевозящих опасные грузы, пройдет в подмосковных Люберцах с 21 по 27 января, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях повышения безопасности и пресечения нарушений требований нормативно-правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, с 21 по 27 января на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку максимального количества транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов», – говорится в сообщении.

Особое внимание инспекторы будут уделять соответствию конструкции транспортных средств, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям ДОПОГ (соглашения о дорожной перевозке опасных грузов), наличию тахографов, соблюдению режима труда и отдыха водителей. Помимо этого, у водителей проверят наличие документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.

К нарушителям правил перевозки опасных грузов примут меры административного воздействия.