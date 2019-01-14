РИАМО - 14 янв. Владельца земельного участка в городском округе Шатура повторно оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное невыполнение предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В октябре 2018 года специалисты ведомства провели проверку по исполнению ранее выданного предписания ООО «Алекс-М», владеющего земельным участком сельскохозяйственного назначения площадью 20,9 гектара.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлено, что собственником повторно не проведены обязательные мероприятия по защите земельного участка от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Земельный участок в сельскохозяйственный оборот не введен», – отмечается в сообщении.

За повторное совершение в течение года административного правонарушения, предусмотренное частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ, в отношении ООО «Алекс-М» составлен протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ.

Решением мирового суда ООО «Алекс-М» привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано очередное предписание об устранении выявленных нарушений.